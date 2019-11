Le FLN soutient la présidentielle mais pas un candidat

Le secrétaire général par intérim du FLN a déclaré lundi que son parti s’engage à fond à soutenir les élections présidentielles mais sans cité le candidat favori pour le FLN. En effet, Ali Seddiki, le secrétaire général par intérim, ajoutant que des militants qui ont pris position pour tel ou tel candidat publiquement vont devoir se retirer, suite à l’instruction écrite de la direction. « Nous soutenons avec force la présidentielle et nos bases sont mobilisées par une participation massive, en attendant la position officielle de notre parti concernant le soutien ou non d’un des cinq candidats », a-t-il soutenu lundi. Pour Ali Seddiki , les militants et cadres du parti qui ont intégré les directions de campagne de certains candidats comme Annaba, Mascara, Chlef, sont considérés comme des « rebelles » qui sont sur des positions personnelles qui n’engagent nullement le parti, lequel insiste t-il, n’a pas encore tranché s’agissant de savoir à qui donner ou pas le gisement de voix du parti.