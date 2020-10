Le FFS dénonce "l’occupation illégale" de son siège

Malgré son récent congrès extraordinaire qui a débouché sur l’émergence d'une nouvelle direction, le FFS n’en a visiblement pas fini avec les turbulences internes. Signe de cette crise interne, l’occupation illégale du siège national par un membre de l'ancienne direction, comme l’atteste le communiqué du parti rendu public pour expliquer à l’opinion publique que « Belkacem Benameur, ne représente nullement le Front des Forces Socialistes. » et que « ce dernier, qui orchestre actuellement l’occupation illégale du siège du FFS, sis au 56 avenue Souidani Boudjema, agit en violation des textes du parti et de la loi. » Tout en informant qu’ «Une procédure disciplinaire est en cours contre cette personne, ainsi qu’une procédure en justice pour occupation illégale du siège et usurpation de fonction », le FFS rappelle que « depuis le congrès extraordinaire du FFS, tenu les 09 et 10 juillet dernier, les instances légales du FFS, au regard des textes du parti et de la loi, sont l’Instance Présidentielle élue, ainsi que les instances désignées, ou élues, à la suite du Congrès extraordinaire. »