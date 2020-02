Le FCE inquiet de la situation des entreprises publiques et privées

La dégradation de la situation des entreprises nationales et privées préoccupe et inquiète le Forum des chefs d’entreprise FCE, présidé par M. Sami Agli. En effet, dans un communiqué rendu public, le FCE constate « avec inquiétude la dégradation de la situation des entreprises nationales publiques et privées et exprime sa préoccupation quant à l’avenir de leur situation et de celle de leurs employés ». Selon le FCE, « La dégradation s’est accentuée au cours des derniers jours selon les déclarations des entreprises à l’instar de l’Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-Thomson, Bya Electronics, Brandt, Starlight, Géant, etc ». L’industrie électroménagère est citée particulièrement par le FCE ; « au moins deux fleurons de l’industrie électronique et de l’électroménager, en l’occurrence Condor et Eniem, ont annoncé la libération de plusieurs milliers de travailleurs et la préparation de plans sociaux pour mettre d’autres travailleurs au chômage technique ».