Le Directeur général de SEAAL limogé

Le ministre des ressources en eau Arezki Berraki a mis fin aux fonctions du directeur général de Société des Eaux et de l’Assainissement SEAAL, Brice Cabibel. Cette décision est intervenue suite à des enquêtes ayant dévoilé une mauvaise gestion dans la distribution de l’eau au niveau de la capitale et de la wilaya de Tipasa. La décision de limogeage a également touché plusieurs responsables de l’Algérienne des eaux ADE pour cause des retards accumulés dans le règlement des problèmes liés aux coupures en eau dans plusieurs wilayas. Ainsi, le Directeur de l’exploitation de SEAAL, le Directeur de la communication, le Directeur de la production, le Directeur de la distribution, ainsi que les Directeurs d’agences de Aïn Benian, Bordj El Bahri, Zeralda, Chéraga et Ouled Fayet et Draria sont également limogés.