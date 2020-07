Le Directeur Général des Forêts nous répond :

Suite à la publication de l’article paru sur le quotidien national d’information Réflexion en date du 14/07/2020 en page 09, intitulé (Détournement à la Conservation des forêts – la police de Tiaret ouvre une enquête) et conformément aux droits de réponse et dans le but d’informer et éclairer l’opinion publique, j’ai l’honneur de porter à votre connaissances les précisions et clarifications suivantes sur les faits rapportés par votre journal : - La direction générale des forêts dément catégoriquement avoir reçu une correspondance anonyme appuyée par des pièces de base et de documents justificatifs, comme elle dément catégoriquement avoir saisi le procureur général prés de la cours de Tiaret pour une profonde enquête .Néanmoins, une enquête a été diligentée par la police judicaire territorialement compétente auprès de la conservation des forêts de Tiaret sur la base d’une lettre anonyme qui leur a été adressée directement. Quant à la véracité des faits, la direction générale des forêts ne peut se prononcer qu’après achèvement de l’enquête. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir rétablir les choses dans leur contexte et insérer cette mise au point dans votre quotidien qui peut porter préjudice à notre institution.