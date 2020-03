Le DG de l’Opéra d’Alger Noureddine Saoudi limogé

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a limogé le directeur général (DG) de l’Opéra d’Alger, Noureddine Saoudi. « Par décret présidentiel du 12 Rajab 1441 correspondant au 7 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général (DG) de l’opéra d’Alger, exercées par Noureddine Saoudi », lit-on dans la Journal Officiel de la République algérienne (JORA). Le chercheur et musicien Noureddine Saoudi avait été installé à la tête de cette institution culturelle par Azeddine Mihoubi en mars 2019. Par ailleurs, a été également mis fin aux fonctions de Fouzia Akkak, comme directrice de l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, et Nadira Aklouche, la directrice du Musée public national d’art moderne et contemporain.