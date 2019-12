Le DG de l’ENTV victime d’une vaste opération d’intox !

Alors qu’il est toujours en poste, le DG de l’ENTV est la principale cible d’une vaste opération d’intox. Des agitateurs, prétendant détenir des informations de premier ordre, ont allumé la toile avec de fausses informations sur le limogeage du DG de l’ENTV. Certains sont allés jusqu’à affirmer qu’il sera poursuivi en justice. Des journalistes et autres employés de la télévision publique sont tombés dans ce piège et ont même dénigré le DG à travers des commentaires qu’ils ont posté sur les réseaux sociaux. Salim Rebbahi est toujours à la tête de la télévision publique et continue d’exercer ses fonctions le plus normalement du monde.