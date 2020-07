Le Covid-19 est devenu plus contagieux à cause de mutations

Le nouveau coronavirus est devenu plus contagieux en raison de mutation de l’ADN survenues dans sa forme la plus répandue, selon des études récentes.

La contagiosité du Covid-19 a augmenté de près de 30%, assure le professeur Gabriel Leung de l’université de Hong Kong dans un entretien accordé au journal South China Morning Post.

Le chercheur cite une récente étude internationale selon laquelle ce phénomène s’explique par des mutations de l’ADN apparues dans la forme la plus répandue du coronavirus.

Une étude menée au niveau local a confirmé les conclusions sur la hausse de la contagiosité du nouveau coronavirus, souligne M.Leung. Ainsi, si en mars une personne infectée pouvait contaminer deux ou trois autres, aujourd’hui ce chiffre est de quatre personnes.

D’après les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 12 millions de personnes à travers le monde ont contracté le nouveau coronavirus. La pandémie a également fait plus de 551.000 morts.