Le Consulat de France à Alger annonce la réouverture d’autres services

Le consulat général de France à Alger a annoncé, mercredi dans un communiqué, que la réouverture progressive de ces services au public se poursuit. En effet, et « à compter du 14 juin, les demandes de passeport, de carte nationale d’identité et de laissez-passer seront de nouveau reçues », indique le communiqué. « Depuis le 1er juin, le consulat général reçoit à nouveau le public exclusivement sur rendez-vous dans le respect des conditions de sécurité sanitaire », rappelle le Consulat, qui précise encore une fois que « les rendez-vous sont fixés par le consulat général. Les personnes se présentant sans être attendues par le consulat général ne seront pas admises ». En outre, le consulat a fait savoir que « les autres services du consulat général, et notamment le service des visas, demeurent fermés à ce jour ».