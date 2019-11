Le Club des magistrats critique les propos de Zeghmati

Le porte-parole du Club des magistrats Saâdedine Merzoug a déploré ce samedi, les dernières déclarations du ministre de la Justice, Zeghmati concernant la formation des juges et la qualité des jugements qu’ils prononcent. En effet, le Club rappelle que tous les ministres de la Justice depuis l’indépendance ont critiqué les juges « sans proposer de solution ou d’alternative », citant Amar Bentoumi, Mohamed Bedjaoui, Mohamed Chérif Kherroubi, Ahmed Ouyahia et Mohamed Charfi. Le Club des magistrats, se dit d’autant plus étonné que ces propos émanent d’un ministre de la Justice et qui, de surcroît, était « jusqu’à il n’y pas longtemps, enseignant à l’Ecole supérieure de la magistrature », ayant de ce fait « une part de responsabilité dans la supervision des dernières promotions ». Celui-ci souligne aussi qu’il inacceptable que des juges qui ont fait au minimum 7 ans d’études supérieures soient critiqués de cette façon devant un Parlement. Cela ne signifie pas, concède l’organisation, que les juges sont infaillibles.