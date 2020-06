Le Chili va fermer son ambassade en Algérie

Le Chili a décidé de fermer son ambassade en Algérie dès fin de l’année en cours, a rapporté une source médiatique, citant le quotidien « El Mercurio ». En effet, selon la même source, le Chili considère leur représentation diplomatique « non stratégique ». L’ambassade du Chili en Algérie a été notifié, vendredi dernier, par le ministère des Relations extérieures pour procéder au traitement de toutes les affaires en suspens avant la fin de l’année, Cette démarche permettra, selon la même source, au Chili de renforcer ses représentations diplomatiques dans des pays plus stratégiques comme la Belgique et l’Autriche. La fermeture de ses ambassades en Algérie, en Syrie, en Roumanie, au Danemark et en Grèce permettra au Chili d’économiser entre 3 et 4 milliards de pesos, en plus d’accorder une plus grande attention aux pays stratégiques pour le Chili, a ajouté la même source.