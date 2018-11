Le 5ème pouvoir est réel

L’argent n’est pas un fétiche vaudou muni d’un pouvoir de suggestion paranormale. C’est le médium qui permet de faciliter nos échanges. Ce qui nous attire, ce n’est pas le papier en tant que tel, ni le chiffre dans notre compte en banque, mais le confort, le luxe et les commodités que nous pouvons en obtenir. Si des gens sont disposés à poser des gestes humiliants, dégradants, difficiles pour obtenir un peu d’argent, c’est parce qu’ils sont dans des conditions de précarité. Ce qui nous offense, c’est l’utilisation de cette souffrance comme moyen d’assouvir nos basses pulsions ou de vivre un train de vie luxueux et non l’argent. Le pouvoir de l’argent nous dérange parce qu’il permet à des égoïstes d’exploiter la souffrance d’autrui. Avec un gros compte en banque, nous pouvons corrompre des ‘’serviteurs du public’’. Nous pouvons amener des gens vulnérables à faire des choses indignes, comme travailler sans arrêt contre à peine de quoi se nourrir, vendre son rein ou se droguer. De plus, l’attrait de l’argent est hypnotisant. Nous travaillons parfois trop pour en avoir plus. Cette soif n’a pas de limites. Nous pourrions détruire la planète pour en avoir plus. Une expression populaire résume ces maux : le pouvoir de l’argent. Ce n’est pas parce que nous commandons à des fonctionnaires de vaincre la misère et d’endiguer nos vices qu’ils vont le faire. Le pouvoir de l’argent, ça reste un pouvoir consenti, même imparfaitement. Le pouvoir politique, lui, ne l’est que sous la forme abstraite d’une élection aux options réduites, d’une agrégation statistique, d’une dissimulation des coûts et d’interprétations flexibles. N’espérons pas trouver des anges, la solution la plus logique m’apparaît être à l’extrême opposé de cette alchimie fabuleuse : abolir les taxes et les impôts, redonner aux gens l’entièreté du fruit de leur travail et les laisser eux-mêmes magasiner leurs partenaires pour obtenir les services qu’ils désirent.