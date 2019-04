Le 5ème ‘’B’’ de Mostaganem

Moul firma déçu par certains qui tiraillent les gens à tort et à travers, sans preuves, il annonce ‘’la fin des haricots». Le Hirak a commencé par le ‘’dégagisme’’ de Bouteflika alors, commençant de sortir de l’ombre les scandales de son beau-frère, le grand ‘’B’’ qui a fait trembler tout le long de ses 20 ans, les walis, et qui a propulsé d’un coup de tél à son beau-frère Saïd des ‘’zéros’’ aux postes de députés, directeurs exécutifs, et par un coup de fax, il a limogé des walis et des responsables, et par coup de ‘’sous table’’ il dégomme des honnêtes gens de la liste des députés du FLN pour épingler le nom du plus vomi de Mostaganem contre la Chkara ! On parlera de son chauffeur et ses rencontres secrètes avec le responsable de l’Epic pour négocier les postes de directeurs, et du chef de la daïra propulsé SG de wilaya et du petit chef service qui a validé le morcèlement du terrain de Sidi Adjel , propulsé au poste de directeur des travaux publics. Même si aujourd’hui, il fait le ‘’fantôme’’ pour ne pas éveiller les pancartes du Hirak, son foncier fait parler de lui ! Ainsi le 5eme B ignoré par les manifestants, venu durant les années 90 en petit costume pour habiter une petite bourgade est sorti de Mostaganem milliardaire ! Un grand terrain (deux lots de terrain limitrophes) à la cité OAIC, attribué au dinar symbolique, par ‘’Bent Bladou’’, la Tlemcienne, l’ancienne wali Zerhouni, en guise de cadeau. Aujourd’hui après le départ de son protecteur, les sources parlent que ce terrain a été vendu à un industriel de Mostaganem (aussi programmé par Moul firma) à 19 milliards de cts, le montant gonflé bien sûr en guise de service rendu. Restez ZEN…et attendez la suite de la station d’essence !