Le 1er mai…. L’Algérie… Aissat Idir, Abdelhak Benhamouda…

Le premier mai reste un jour fort pour le monde du travail. L’Algérie à l’instar des autres pays de la planète célèbre cette journée internationale, comme chaque année avec une pincée au cœur et une pensée aux grands leaders et autres grandes figures du syndicalisme algérien qui se sont sacrifiés pour la défense des travailleurs, pour la démocratie et la liberté. Le 1er mai est un témoignage solennel pour tous ceux qui se battent pour les travailleurs à travers le monde, il est aussi l’occasion de rappeler que sans liberté syndicale il n’y a pas de démocratie. Le 1 er mai est pour nous algériens une date mémorable dédiée aux grands hommes dont les grandes valeurs cardinales sont à l’origine de combats pour la défense citoyenne, la démocratie et les droits de l’homme. Toutes ces dates nous rappellent le combat et lutte acharnés de ces êtres exceptionnels qui se sont voués corps et âmes pour la classe ouvrière au détriment de leur vie, ne les oublions surtout pas. Hommage à deux grands martyrs que l’Algérie a enfantés, qui ont marqué de leurs empreintes le syndicalisme algérien. D’un côté, il y a feu Aissat Idir et de l’autre feu Abdelhak Benhamouda tombés au champ d’honneur en luttant pour l’honneur des algériens et pour la démocratie. Deux hommes exceptionnels qui se ressemblent à tous points de vue. Tous deux ayant milité pour une juste cause nationale. Par leurs hautes qualités exceptionnelles et extraordinaires, leur comportement exemplaire, leur noble caractère, ils ont su par leur sacrifice éveiller les esprits de leurs vertus pour la postérité, comme ils ont su sauvegarder et préserver les fruits de leurs luttes, combats et pensées qui sont admirablement cités parmi les biens les plus précieux qu’espère chaque être humain épris de clarté, de lumière, et de justice, d’où l’origine de nos libertés fondamentales.