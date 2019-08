Le 0661… hors service !

Après une journée fatigante, Moul Firma rentre chez lui les mains vides, très fatigué, trainant ses jambes atrocement ravagées par le ‘’Rhumatisme’’, et bienvenue aux querelles de sa vieille El Hadja qui lui reproche d’avoir oublié le sucre ! Très gêné par la demande de sa femme El Hadja, à quelques minutes avant l’heure de la prière d’El Icha, Moul Firma, fait la sourde oreille et lance un regard menaçant à la vieille, pour lui couper toutes les réclamations sur sa requête. Cette dernière, qui a reçu son message 5 sur 5, continue son ménage à la cuisine, en cachant une réponse méchante sur ses lèvres serrées, tout en le fixant d’un regard hostile ! Moul Firma, ne peut s’empêcher de sourire, il tente d’apaiser la colère de la veille en lui disant : le sucre est mauvais pour la santé surtout à votre âge ? El Hadja, d’un air réprimant lui répond, qu’elle est à bout de patience et qu’elle va partir vivre chez sa fille… Moul Firma, craintif change de sujet et lui dit : tient au sujet, de nos vacances à Ain Brahim, j’ai parlé avec quelqu’un pour nous réserver un bungalow et il m’a conseillé de téléphoner au chef de la daïra. Tout en tendant ses oreilles, le sourire trahissant les lèvres d’El-Hadja qui s’empresse de servir le dîner à son mari. Ravi, Moul Firma, tend sa main vers le téléphone avant de sortir son cigare. Il tire une bonne bouffée de son havane et appelle le sous-préfet. Ses doigts sur les touches de son Smartphone, il appelle le chef de la daïra, répète encore une fois, trois fois, c’est toujours la même réponse !’’ Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement !’’

Affolé, Moul Firma appelle son ami pour s’informer sur cet étrange Numéro qui ne répond pas, son interlocuteur l’informe que ce responsable se trouve dans des mauvais draps et qu’il vaut mieux ne plus le contacter, car il se pourrait que son numéro de téléphone soit surveillé ! Ah bon, réplique Moul Firma, mais qu’est-ce qu’il a fait le pauvre ? Son ami sans surprise lui annonce que ce dernier se trouve sous contrôle judiciaire, et il risque la prison…, la roue tourne mon ami, mais pas toujours comme on le voudrait ! Avertit l’ami de Moul Firma, avant d’ajouter : ‘’Eh bien ce commis de l’Etat a autorisé illicitement la construction de cinq villas sur un terrain forestier au profit des particuliers, et le plus beau, c’est que l’une de ces villas a été enregistrée au nom de ce chef de la daïra. Plus encore, il a été épinglé par la justice dans une affaire de camps de toile, dont une vingtaine de bénéficiaires et trois maires, dont un sénateur, sont poursuivis par le tribunal pour atteinte à la forêt et violation de biens d’autrui. L’affaire a été déclenchée à la suite de la plainte de la conservation des forêts. ‘’Explique l’ami de Moul Firma. C’est normal, réplique Moul Firma, la faute incombe surtout à ces maires ignorants qui n’ont pas respecté les procédures administratives, il fallait avant de louer ces espaces forestiers, préparer un plan d’aménagement territorial, approuvé par le wali et adressé au ministère pour avoir l’autorisation de l’exploitation de la forêt ! Ils ont cru, ‘’Kahwat Mouh Chroub Ourouh !‘’. Avant de couper la communication, Moul Firma, interrogea son ami au sujet de l’ancien maire de Hadjadj : qu'en est-il de ce maire avec la tête volumineuse, le compagnon de chasse du fils de Hamel ? J’ai entendu dire, qu’il est en fuite, les rumeurs disent qu’il a acheté une boucherie et une superbe maison à Toulouse et il vit la belle vie !