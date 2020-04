Lamamra renonce au poste de représentant de l’ONU en Libye

Le diplomate algérien, Ramtane Lamamra a exprimé jeudi le retrait de son acceptation de principe de la proposition du poste de Représentant spécial et Chef de la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye, faite le 7 mars dernier par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. « Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a pris l’initiative, le 7 mars 2020, de me proposer personnellement le poste de Représentant spécial et Chef de la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye. J’ai donné mon accord de principe dans un esprit d’engagement en faveur du peuple libyen frère ainsi qu’envers les organisations universelles et régionales concernées par la résolution de la crise libyenne », a indiqué M. Lamamra dans une déclaration à la presse. Il a précisé qu’il comptait au cours d’un entretien téléphonique dans les « prochaines heures » avec le Secrétaire général des Nations Unies, réitérer ses remerciements à M. Guterres pour le choix qu’il a porté sur sa personne et lui exprimer son regret de devoir lui notifier le retrait de son acceptation de principe de sa proposition qu’il lui avait donnée le 7 mars dernier.