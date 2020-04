Lamamra nommé au conseil d'administration du SIPRI

Le gouvernement suédois a officiellement nommé l'ambassadeur Ramtane Lamamra en tant que membre du Conseil d’administration du Stockholm International Peace Reseach Institute. En effet, "Le Stockholm International Peace Reseach Institute" (SIPRI) accueille l'ambassadeur Ramtane Lamamra au sein de son prestigieux conseil d'administration. C’est une distinction prestigieuse et une consécration à la fois diplomatique et académique de l’ancien Ministre des affaires étrangères qui honore l’Algérie. Il sera appelé à mener également des activités à titre bénévole dans le cadre de ses nouvelles activités au sein de ce prestigieux institut international. Il convient de relever, pour s’en féliciter, que Lamamra est le seul membre d'Afrique et du monde Arabie sur les 8 que compte le Conseil d' Administration.