Lalmas veut que Tebboune s’approche des ‘’harraga’’

L’économiste Smail Lalmas a critiqué les dernières déclarations du chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. Réagissant aux propos de Tebboune sur les harraga et ses solutions pour mettre fin à ce phénomène, Smail Lalmas a déclaré qu’il faut aller chez les jeunes qui fuient le pays clandestinement et s’enquérir de leurs conditions de vie au lieu de les laisser partir à l’étranger pour voir de leurs yeux que même là-bas la situation est difficile ». « Les gens qui vivent à Club des Pins sont dans une autre dimension, ils sont sur une autre planète. Les dirigeants en Algérie sont loin de la réalité », a estimé Lalmas. «On leur dit, vous ne pouvez rien faire sans le peuple. La sortie de crise et le développement du pays viendront après la révolution, avec les solutions qui en sortiront », a-t-il ajouté.