Lakhdar Bouregaâ reçoit la visite d’un conseiller de Tebboune

Le Moudjahid Lakhdar Bouregaâ a reçu ce samedi 31 octobre 2020 la visite de Abdelhafid Allahoum, conseiller auprès du président de la République Abdelmadjid Tebboune, rapporte la chaîne publique ENTV. Lakhdar Bouregaâ et sa femme sont hospitalisés il y a dix jours après leur contamination par le coronavirus (Covid-19). En présence de la famille de l’ancien commandant de la wilaya IV historique, le conseiller du président de la République s’est enquis de l’état de santé de Lakhdar Bouregaâ et de sa femme. Abdelhafid Allahoum a souhaité un prompt rétablissement aux deux malades. Selon l’ENTV, le Moudjahid et sa femme sont pris en charge par une équipe médicale spécialisée à la clinique Les Glycines relevant de la sûreté nationale où ils sont hospitalisés. Pour rappel, la famille du Moudjahid âgé de 87 ans a annoncé la contamination de ce dernier le 21 octobre dernier. Elle avait assuré que son état de santé n’était pas « inquiétant ».