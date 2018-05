La vie associative à Mostaganem, état des lieux

Survol de la loi sur les associations

Une remarque récurrente entendue chez pas mal de citoyens : « les textes régissant la vie associative ont connu une évolution significative depuis les années 90». Même si ces mêmes textes « laissent encore à désirer sur certains aspects», font observer d’autres. Une chose est cependant certaine : aucune loi au monde, aussi parfaite soit-elle, ne peut à elle toute seule garantir quoique ce soit dans le domaine qu’elle cadre. Tout est dans l’épreuve du terrain, et la pratique sur le terrain ne reflète pas toujours l’esprit des textes, à plus forte raison en l’absence d’un contrôle efficace dissuasif/répressif qui met ces textes à l’abri des éventuels écarts et abus. Ce qui est certain encore, c’est que les textes en vigueur ne laissent aucune ambiguïté quant au contrôle du fonctionnement interne des associations sur le plan réglementaire. Celles-ci sont en effet tenues d’observer scrupuleusement les clauses de leurs statuts et d’informer l’autorité publique en cas de leur modification et sur tous changements intervenus en assemblée générale. Elles sont également tenues de transmettre, à l’issue de chaque assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, une copie du procès-verbal de la réunion ainsi que les rapports moraux et financiers annuels. Ces textes précisent aussi que « lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de conditions, leur octroi est subordonné à l’engagement par l’association bénéficiaire à un cahier des charges précisant les programmes d’activité et les modalités de leur contrôle, conformément à la législation en vigueur ».



Une association : une tête et un cachet humide

Quand on se présente à la DECAS (Direction de l'Education et des Affaires Sociales), pas facile de parler d’associations et d’obtenir le nombre exact et les adresses des associations agréées en activité sur le sol de la commune. Après une longue attente et quelques va-et-vient dans les couloirs, une source « tombe du ciel » et nous file deux (02) noms de responsables associatifs. Le premier ayant pour adresse « en face du marché », dans une cité populeuse et de construction relativement récente. Dans la cité, la plupart des gens interrogés ne connaissent pas le nom du responsable associatif, et encore moins un bureau d’une association quelconque dans les parages. Un comble pour une association destinée aux citoyens de la cité… Seul un commerçant dit connaître la personne et nous oriente vers un bâtiment. Là, des habitants confirment que le gars recherché est un voisin mais ils disent ne pas savoir s’il est ou pas dans le monde associatif. Longue et vaine attente au pied du bâtiment. Impossible de le rencontrer, il n’est pas rentré chez lui dans la plage horaire : 12h00-13h00 …



L’annexe de l’APC : les associations dans la cité, connaît pas

Toujours dans la même cité, un saut rapide à l’annexe de l’APC. Le fonctionnaire en charge des lieux dit ne pas avoir de connaissance sur le mouvement associatif dans la cité servie par son annexe. Il avoue qu’il n’a jamais eu affaire à une quelconque association. « L’annexe a pour habitude de recevoir les citoyens tout court », a-t-il ajouté. Pour lui, pour les associations, il faut aller voir avec la DECAS….Pour nous, c’est plutôt le moment d’aller à la recherche du second responsable associatif « donné » au niveau de la même DECAS…



Un vieux routier du mouvement associatif brosse un tableau noir

Contrairement au premier, le second responsable associatif a été facilement déniché. Autour d’un café, il raconte : « le monde associatif n’est pas du tout rose. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il est rongé par une espèce qui voit en l’activité associative un passage pour l’apparat et la promotion sociale sans effort ». « Il n’est pas rare », selon lui, « de voir de pseudo- représentants de la société civile aux premiers rangs pour meubler les évènements et cérémonies organisés par l’administration ou les instances élues ». Pour l’aspect financement, il révèle que « pour accéder aux financements, c’est le chemin de croix. Ce ne sont pas le taux d’adhésion réel sur le terrain et la nature et la portée des projets qui comptent ». Il assène : « les associations à l’encrage avéré dans le tissu social, qui aspirent à compter dans la vie et le fonctionnement de la cité, refusent la compromission et le rôle de simples satellites et de boites de résonance des partenaires…. ». Notre interlocuteur fait remarquer aussi que « ce n’est que quand la paix sociale se dégrade et les choses tournent aux pneus brûlés, aux jets de pierres et à la casse, que l’on se rappelle l’importance des associations réellement représentatives sur le terrain ». « On refuse de jouer aux pompiers », martèle-t-il. « On veut jouer notre rôle naturel dans le préventif, de médiateur véritable qui propose, participe aux solutions et éloigne les crises sociales. On veut de l’écoute et être associés à la gestion et au développement de notre cadre de vie ». Il déplore « un manque de culture associative et une méconnaissance du rôle et de l’importance du mouvement associatif chez les élus ». Sur le fonctionnement démocratique des associations, il s’interroge : « certains présidents d’associations devenus inamovibles, seraient-ils vraiment les meilleurs de tous et les seuls éligibles pour occuper ce rôle ? ». Selon notre interlocuteur, « c’est cet état des lieux, très peu reluisant qui fait que le mouvement associatif véritable peine à recruter et à structurer la société, que les gens perdent la foi dans l’action collective et se dispersent pour rester prisonniers des intérêts personnels étroits et des réflexes archaïques totalement dépassés ». A la fin de notre rencontre, il appelle à « un assainissement du champ associatif et à une meilleure observation des textes en vigueur qui le régissent».



La Direction de la Réglementation : le problème de recensement des associations en activité

Dans le registre suivi et contrôle des associations en ce qui regarde la conformité de leur fonctionnement aux textes réglementaires, l’on fait savoir, à la Direction de la Réglementation, qu’une fois l’association est autorisée à activer, elle passe en quelque sorte automatiquement sous l’égide de son instance de tutelle pour ce qui est de ce registre. L’on précise aussi que les associations créées dans le cadre de l’ancienne loi (la loi n°90-31) « ont été sommées de se conformer à la nouvelle (la loi n° 12-06) ». « Les associations récalcitrantes sont considérées comme dissoutes », a-t-on encore précisé. Mais côté chiffres officiels sur les associations activant légalement, par champs d’activité, c’est malheureusement des cases vides à offrir comme éclairage au lecteur. Pour accéder à ces chiffres, le journal a été astreint à un parcours bureaucratique incompréhensible et difficile à emprunter pour contrainte de temps.



L’association rend compte à l’instance de tutelle

A la DASS (la Direction de l’action sociale et de la solidarité), l’on traite avec les associations qui activent dans le domaine social. En clair, c’est «l’instance de tutelle » ou « l’autorité publique », telle que citée dans le texte de loi, qui a affaire aux associations versées dans ce domaine. Un seul fonctionnaire en charge de toutes les associations présentes sur le territoire de la wilaya. Absent, c’est son collègue qui nous explique que « celui-ci traite l’octroi des subventions publiques, sur la base d’un cahier des charges, et le suivi de l’utilisation de ces subventions ». Sans s’étaler sur la procédure d’octroi et les critères. Les associations sont, selon lui, « tenues de nous fournir régulièrement tous les documents et rapports sur leurs activités. Si une association ne donne pas signe d’activité réelle sur le terrain, elle est mise en demeure. Si elle persiste, l’instance chargée de la réglementation est avisée pour s’occuper de son cas ». Les explications données par notre interlocuteur donnent à comprendre que ce sont surtout les associations bénéficiant de subventions qui sont en priorité sous la loupe de l’instance de tutelle. Celui-ci ne manquera pas, par ailleurs, de nous confier, à la fin de l’entrevue, que « certaines associations continuent à faire la sourde oreille au lieu de se conformer à la nouvelle loi, et ce malgré les relances»…