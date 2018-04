La viande, de l’illicite au licite !

L’Islam ne tolère que la consommation des bêtes égorgées, il interdit pratiquement celle d’autres animaux découverts morts, dont celle qui a été assommée, étouffée, et morte suite à une chute ou par un coup de corne. Ces prescriptions religieuses que les musulmans doivent observer et ne peuvent outrepasser, ne peuvent point faire l’objet d’un marchandage au nom du commerce extérieur, et semblent être à l’origine du lancement d’une nouvelle campagne de boycott de la viande importée de la France. Un société française d’export de viandes, était déjà au mois d’Avril à Alger, pour promouvoir la vente de ses produits sur le marché algérien au mois de Ramadhan ,malheureusement, elle parait ignorer tout du rite musulman et des conditions d’abattage d’animaux, son seul intérêt était juste lié a l’introduction de sa viande. Malheureusement, pour les musulmans il est essentiel de pouvoir manger selon les principes de l'Islam et de la religion musulmane. La méthode d'abattage rituelle, l’égorgement reste la méthode qui est prescrite par la loi islamique concernant l'abattage de tous les animaux à l'exception des animaux marins. Afin de garantir le respect du rite ‘’Halal ‘’et de s'y conformer, les abattoirs ou les professionnels du secteur agro-alimentaires, doivent faire appel à des organismes professionnels et indépendants de contrôle, qui, a leur tour doivent fournir toutes attestations que la viande fournie est passée par les phases prescrites par le rite musulman. Alors, peut-on, consommer de la viande en plein ramadhan, sans connaitre sa provenance, et surtout sans la moindre assurance de ses mesures d’abattage ?