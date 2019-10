La vache ‘’foncière’’ et Madame ADE

Cela fait un petit moment que nous nous sommes connus, et ta compagnie m’a beaucoup plu, une banque d’information dont je ne peux me séparer. Que dirais- tu donc d'un petit repas entre amis ? Je te propose de gouter aux poissons de la pêcherie d’Arzew, c’est à quelques kilomètres, le temps de terminer notre discussion sur le dossier électrifié de l’agence foncière, recommande, Moul Firma, à l’autostoppeur qu’il ’emmène dans sa Mazda. Ce dernier, transporté et nourri gratuitement, fait un signe d’OK avec sa tête. Arrivés, dans un chic restaurant à Arzew, les deux amis s’installèrent à une table au fond de la salle, loin des curieux et commandèrent chacun son plat préféré. Alors, que le serveur, était occupé à servir le dessert, un beau panier de fruits variés, Moul Firma entama la discussion. ‘’Avant de parler des dessous de la gestion de l’agence foncière, laisses moi te lire le contenu du message que je viens de recevoir à l’instant !’’ Ravi de diversifier la discussion, le retraité de la vache foncière, lui tend l’oreille. Tout est pourri, dira Moul Firma à son compagnon, vois –tu on vient de m’informer, que madame l’ADE, cette petite fonctionnaire au maigre salaire est devenue une milliardaire, elle a acheté un logement pour un milliard de cts, et une nouvelle voiture pour 300 millions de cts et elle a passé avec ses proches, durant l’été dernier, 10 jours dans le plus chic Hôtel de Mostaganem aux Sablettes, tout ça, serait normal, mais ce qui n’est pas normal , c’est ces trois hôtels situés aux Sablettes, par un coup de hasard où travaille ‘’DZ’’, leurs compteurs d’eau ont été bloqués pendant les quatre derniers mois, du mois de juin au mois de septembre, en pleine saison estivale et toutes leurs factures d’eau signalaient ‘’ zéro au compteur’’ et aux lecteurs de faire un petit calcul sur les sommes des factures de consommation de ces hôtels. Et au grand dam de ce petit propriétaire de F3 qui paye plus d’un million de cts par trimestre, aucune plainte ni enquête administrative n’a été dépêchée ! Quel désordre, répliqua l’ami de Moul Firma, avant de se lancer dans la suite de l’histoire de la vache foncière ! Je t’ai suivi, Moul Firma, quand tu parlais dans tes anciennes éditions sur les terrains vendus par le directeur de l‘agence, Guira, et j’avais pitié pour lui, parce que, je savais bien que certains voulaient lui coller sur le dos tous les scandales de ventes de terrains, tandis que la majorité des terrains ont été vendus par le trio (Mordjane, Habib et Samia). La preuve, c’est que le premier avait vendu à lui seul 13 mille lots durant la période 2004-2011, explique l’ami de Moul Firma, avant d’enchaîner : En 2014 , l’ancien directeur Habib , a vendu deux lots de terrain à Kharrouba d’une superficie de 240m2 chacun pour la somme de 168 millions de cts le lot à deux sœurs de Djdiouia à Relizane (Attestations d’attribution de cession de terrain N°1090 et 1084 en date 13/03/2014 et du 09/01/2014, signées toutes les deux par ledit directeur , quelques mois avant sa mutation. Et comme si le ciel pleut de l’argent, ce directeur a acheté en mars 2014 un superbe appartement à Oran pour un milliard de cts ! Ceci sans parler de la superbe villa à Larmode et les voitures de luxe…ça suffit pour ce gars, laissant le un peu respirer, lui coupa la parole, Moul Firma, avant d’ajouter le gros lot, c’est le premier directeur, qui a été gracié par Zoukh et secouru par Zerhouni, en l’éloignant à Ain Temouchent, et après son départ tous ses scandales ont été enterrés , mais , le moment est venu , je crois , pour ce dernier de passer au scanner des enquêteurs. Pour expliquer comment les 94 logements en face la douane ont été tous attribués aux directeurs, parlementaires et les ‘’ hamiha haramiha’’. Moul Firma reviendra sur son dossier.