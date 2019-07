La tombe de Kamel-Eddine Fekhar profané

La veuve de Kamel-Eddine Fekhar a décidé, après consultation de son avocat, de déposer plainte suite à la profanation de la tombe de son défunt mari. Choquée comme de nombreux autres Algériens par cet acte de vandalisme survenu au carré ibadite du très célèbre cimetière d’Al-Alia, Zahia Fekhar ne compte donc pas se taire. « Dans un geste très audacieux et provocateur, la tombe de mon défunt mari Kamel-Eddine Fekhar a été soumise à une grave attaque et à la destruction quasi totale par des inconnus», a-t-elle écrit sur son mur Facebook. La veuve de Kamel-Eddine Fekhar a lancé cette lourde interrogation : «Est-ce que mes enfants et moi devrions envisager de déplacer les restes de mon mari, Kamel-Eddine Fekhar hors du pays pour qu’il puisse reposer en paix ?» Cela avant d’assurer que l’avocat de la famille sera chargé de «déposer une plainte contre le ou les auteurs de ce crime».