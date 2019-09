La télévision nationale rompt avec l’ère de Bouteflika

Les citoyens qui suivent les différents JT de la télévision nationale l’ont certainement remarqué : depuis quelques semaines, les journalistes présentent le journal télévisé en alternant entre la position classique assise derrière le bureau et la position débout du journaliste en pied, dépêches entre les mains. C’est un nouveau concept, en usage dans toutes les télévisions du monde depuis déjà des années, qui suggère une impression de dynamisme et de mouvement dans une télévision, bastion du conservatisme où le JT continue d’être lu par un présentateur avec une mine grave et figée, un journalisme qui date de l’antiquité de la télévision. La nouvelle direction est en train d’introduire des changements par petites doses pour coller à l’ère du temps et le prochain changement portera sur la mise au placard de tous les journalistes qui ont incarné pendant de longues années le régime de Bouteflika, histoire de marquer une rupture symbolique avec cette ère.