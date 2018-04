La solidarité inégalable de l’Algérien

Qu’il soit malade sur un lit d’hôpital, riche comme Crésus, misérable sans le moindre sou, chômeur depuis des lustres, ou un errant de toujours, l’Algérien n’oublie jamais d’être solidaire et de répondre présent face au désastre. L’immense élan de la solidarité nationale face à la tragédie du crash d’avion militaire, qui a couté la vie à 257 personnes, a encore prouvé de plus, que la fibre nationale de l’Algérien est toujours solide, et rien au monde ne peut la fléchir. En ce jour dramatique, aucun Algérien digne de nom, n’a pu se retenir d’être utile, d’y assister les parents des victimes et d’avoir de pieuses pensées pour les morts du crash. D’Alger et de Blida, certains y accouraient de partout pour porter secours, les hôteliers et les citoyens des deux villes, n’ont hésité à offrir le meilleur pour les proches des victimes, les routes qui menaient vers le lieu du drame, été prise d’assaut par les automobilistes, cherchant a assister les pompiers et les militaires. Cette réaffirmation d’un patriotisme sans faille a désarmé tous ceux qui guettaient le moindre signe de désarroi ou de faiblesse. En vain ! Ces morts glorieux, rappelés au Seigneur, sont devenus les morts à tous les Algériens et la passion solidaire du nationalisme a désarmé toutes les intrigues. Une vraie union sacrée avec un patriotisme intact et renouvelé, fini toujours par naitre et renaitre face au deuil. Le patriotisme algérien demeure un attachement viscéral à cette terre constamment menacée. Le nationalisme plonge profond ses racines, car construit de tout temps par le combat pour la souveraineté. Ces épreuves dramatiques servent toujours de test et de révélateur pour le peuple Algérien, toujours uni. La dernière tragédie qui a frappé le pays dans ce crash aérien a montré aux yeux du monde la proclamation de la fierté d’un peuple pour son armée et sa compassion pour ses enfants, soldats du devoir, morts pour l’Algérie.