La sécurité alimentaire, un défi majeur a gagné

L’Algérie reste à ce jour, confrontée encore à une insuffisance alimentaire qu’elle ne satisfait qu’avec de fortes importations en produits alimentaires qui dépassent malheureusement presque les 10 milliards de dollars d’une année à l’autre. Malgré les multiples soutiens qu’elle accorde au secteur de l'agriculture, elle peine encore à esquisser une politique tendue vers ce bel idéal de la sécurité alimentaire, qui a fait objet de séminaires, de journées d'études et même de campagnes électorales, le montant de la facture d'importation des produits alimentaires de 10 à 12 milliards de dollars par an, ne semblent point baisser et reste assez éloquente pour dire le creux de la vague dans laquelle se trouve la production agricole dans notre pays. La question agricole et le thème de la sécurité alimentaire prennent assurément un relief particulier dans la conjoncture actuelle, faite de lourdes interrogations sur l'avenir social et économique immédiat du pays suite à la crise qui frappe ses finances extérieures. Seuls, les immenses espoirs demeurent mis dans les nouveaux périmètres irrigués projetés en aval des grands barrages d'eau réalisés au cours de dix dernières années et peuvent permettre d’obtenir l’autosuffisance tant espéré et réduire un tant soit peu la facture exorbitante des produits alimentaires. C'est là une opportunité pour diversifier la production agricole et "corriger" quelque peu le régime alimentaire basé quasi exclusivement sur les céréales. Le congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et alimentaire est venu à temps, remettre les pendules à l’heure et tirer des croix sur les expériences menées jusqu'ici en matière d'aménagement ont presque toutes échoué.