La responsabilité est la conséquence de la liberté

‘’Les agissements d’une minorité ne doivent surtout pas complexer et tétaniser la majorité. Au contraire, nous devons nous battre au quotidien pour préserver la Maison. Nous devons apprendre des erreurs du passé afin de poser des mécanismes de gestion efficients et transparents. L’Algérie traverse une crise économique dont nous ne connaissons, jusqu’à présent, pas l’ampleur vu l’absence de données réelles. Cette crise, de nombreux chefs d’entreprises, des femmes et des hommes, en ressentent les effets au quotidien. Il serait dangereux de les laisser lutter seuls, sans aide ni soutien. Une entreprise qui ferme ou qui gèle ses activités, c’est de la richesse qui se perd et un manque à gagner pour le Trésor public. C’est surtout des emplois qui disparaissent. Des familles qui se retrouvent sans ressources. Nous devons tous prendre conscience de la situation actuelle : la nouvelle Algérie qui se construit doit se doter d’institutions républicaines fortes et d’une économie saine et structurée à la hauteur de l’énorme potentiel de notre pays. Peut-on un seul instant imaginer construire un tissu économique dense, riche et diversifié en l’absence des entreprises algériennes ? Nous ne sommes pas uniquement tenus de préserver les entreprises existantes, nous devons également en créer des centaines de milliers. Le patronat est appelé à participer activement à ce processus de développement. Il dispose des compétences et des moyens pour prendre part à cette dynamique’’. C’est le programme électoral FCE FORT (Force de proposition, Organisé, Reconnu et Transparent) de Sami Agli, qui dit-il, permettra de préserver les acquis et de développer l’organisation patronale dans une démarche inclusive et transparente. Un Forum des chefs d’entreprise tourné vers le futur au sein duquel les décisions seront prises de façon totalement démocratique, loin de toute ingérence de la sphère politique.