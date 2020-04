La reprise pour les ‘’taxieurs’’ n’est pas pour demain

La reprise de l’activité des taxis à l’intérieur du périmètre urbain est différée, jusqu’à l’annonce par les pouvoirs publics des modalités, liées à la sécurité sanitaire de ce moyen de transport, a indiqué un communiqué du premier ministre. S’agissant des activités de coiffure et des commerces d’habillement et de chaussures, le communiqué affirme qu’il appartient aux walis « de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter avec rigueur ». Rappelons que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis, samedi une instruction à l’adresse des départements ministériels concernés ainsi que les walis de la République pour l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces, « à l’effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire », induite par l’épidémie de coronavirus (Covid-19). Il s’agit des activités et des commerces suivants : taxis urbains, salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d’électroménager, commerce d’articles et ustensiles de cuisines, commerce de tissus, de mercerie et de bonneterie, bijouteries et horlogeries, commerce de produits cosmétiques et parfumeries, commerce de meuble et de mobiliers de bureaux, librairies et vente d’articles scolaires, commerce en gros et détails de matériaux de BTPH (céramiques, appareillage électrique et produits sanitaires, agrégats et liants, articles de peinture, boiseries, canalisation et tuyauterie...etc)", précise la même source.