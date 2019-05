La réponse de la société SIEHA sur le projet ‘’Ibis’’ Mostaganem :

D’emblée, nous ne pouvons pas évidemment nier que le projet a connu quelques retards dans son lancement, mais les raisons ne sont pas financières telles que mentionnées dans votre article ou à un ralentissement du programme de notre société. Pour rappel et plus de précisions, SIEHA est une société créée en 2005 dont le capital est détenu à parts égales entre le Group de M. Djilali Mehri et le Groupe Accor. SIEHA a engagé un programme de développement de réalisation d’hôtels de 3 et 4 étoiles sous enseignes Novotel et Ibis. Nous disposons à ce jour de sept (07) établissements hôteliers suivants : 2 Novotel à Constantine et à Sétif et 05 Ibis à Alger (Bab Ezzouar, Oran, Tlemcen, Sétif et Constantine. Nous sommes actuellement en train de réaliser un hôtel ‘’Novotel’’ de 255 chambres ainsi que 104 chambres en extension de l’l’hôtel Ibis existant à Alger / Bab Ezzouar (Quartier des affaires), ainsi qu’un Ibis de 101 chambres à Mostaganem. Nous totalisons ainsi à ce jour 1061 chambres en propriété et dont la gestion est confiée à notre actionnaire Accor, conformément à un contrat de management. Notre société compte à ce jour près de 500 salariés et à l’horizon 2021, notre capacité d’hébergement sera portée à près de 1500 chambres et nos ressources humaines portées à 700 emplois permanents directs et 300 autres indirects. Nous pouvons ainsi considérer que SIEHA est le plus important groupe hôtelier de statut privé en Algérie que ce soit en détention directe, d’exploitation ou en tant qu’investisseur.

S’agissant du projet Ibis Mosta :

1- Le projet dispose de son financement (Fonds propres + CPA) et ne souffre par conséquent d’aucun obstacle de financement

2-Nous avons procédé à la démolition de l’existant (esplanades et divers aménagements) et réalisé les premiers terrassements

3- Nous avons fait réaliser les études géotechniques (sols) par un laboratoire public et nous avons du les reprendre et les compléter car incomplètes et pas assez fiables. Nous avons missionné par la suite avec un nouveau laboratoire.

4- Nous avons du, compte tenu de la nature du terrain et des résultats des études géotechniques, réduire l’ouvrage de quasiment un étage et de 10 chambres, ce qui a nécessité d’autres études de conception

5- Le projet a été reconfiguré de façon à prévoir une piscine et des espaces de détente. Le parking souterrain a été supprimé pour les mêmes raisons. Ceci nous a amenés à reprendre la conception en conséquence sans affecter l’harmonie générale du projet. Nous en avons profité également pour mettre à jour ce projet par rapport au dernier concept Ibis en vigueur (nouveau concept de chambres et décoration générale).

6- Nous avons renoncé à confier la réalisation du projet à une entreprise de construction et aux termes d’autres négociations, une deuxième entreprise a été retenue après une sélection et mise en concurrence.

7- Nous avons signé un marché ‘’clés en mains’’ au mois de Mars de cette année avec la société chinoise ‘’CSCEC’’ dont l’expérience en Algérie dans la construction d’hôtels n’est plus à démontrer.

8- Les délais de réalisation sont de 18 mois, incluant 3 mois d’études, ces dernières sont en cours.

9- Actuellement, une base de vie de ‘’CSCEC’’ est installée sur site et diverses interventions (relevés topographiques, sondages, études d’implantation de l’ouvrage….) sont menées sur le site et vérifiables de visu.

10- La convention avec le CTC est sur le point d’être signée

11- Des études liées à l’exécution du projet sont en cours depuis le mois de Mars 2019.

Des terrasses en gros volumes ont été déjà effectuées et d’autres travaux de terrassements seront incessamment lancés en prélude à des travaux de génie civil. Telles sont les informations que nous croyons utiles de vous communiquer et nous ne pouvons que vous confirmer que ce projet sera bien réalisé et Mostaganem-ville pourra compter avec cet établissement de standing international et disposer d’une offre additionnelle de qualité en capacités d’accueil hôtelière dans la gamme économique et urbaine répondant aux standards internationaux.

SIEHA SPA - SOCIETE GROUPE MEHRI ET DU GROUPE ACCORD