La psychose du coronavirus provoque un surmenage émotionnel

Si désormais le coronavirus s’est hissé au rang de pandémie, ce n’est pas sans conséquences sur l’opinion publique. Questionnements, crainte voire paranoïa sont autant d’émotions qui découlent de la propagation du COVID 19. Pire encore, cette maladie mortelle est à l’origine d’une importante anxiété en raison du confinement et desrestrictions sociales. Christian Navarre en témoigne à nos confrères du site 20 minutes. Il évoque également une « sensation de vide » caractéristique aux angoissés de la pandémie mondiale. Jérôme Palazzolo, spécialiste des troubles mentaux livre quant à lui quelques conseils pour s’apaiser pendant cette période trouble et délicate aux journalistes du Huffington Post. A l’heure où le coronavirus occupe tous les esprits, il n’est pas aisé de s’apaiser et de ne pas céder aux sirènes de la panique. Tout nous y invite d’ailleurs, nos proches, certains médias et même les hommes politiques qui parlent du COVID 19 comme d’une « guerre ». Seulement, cette panique collective est infructueuse au moment où tout le monde doit garder son calme pour contenir la contamination. Un psychiatre parle également des conséquences du confinement, qui, à cause de la solitude, peut provoquer de nombreuses névrose. Un autre médecin conseille au contraire des techniques pour s’apaiser et protéger ses proches de la panique générale. Un confinement obligatoire : Dans l’hexagone, des mesures strictes et radicales ont été prises. Les décisions ? La fermeture de tous les commerces jugés « non essentiels » à la vie du pays comme les cafés, les restaurants ou autres. Les autorités exhortent également à éviter les réunions de groupe et imposent la fermeture des établissements scolaires ou universitaires. L’objectif : éviter que le coronavirus prenne une ampleur exponentielle. Et pour cause, le bilan est lourd puisque l’on parle de chiffres alarmants qui ne sont pas sans conséquences psychologiques. Après que cette menace ait été minimisée, le public a commencé à ressentir la panique ambiante. Un sentiment d’angoisse sévère qui peut être contre balancé par des routines afin de s’apaiser au quotidien. Le médecin Jérôme Palozzolo indique qu’il existe des moyens de ne pas céder à l’angoisse spécifique au coronavirus. Parmi elles : noter ce qui nous angoisse et les affirmations alternatives pour s’apaiser. « Je vais noter peur, terreur, angoisse […] Pensées alternatives « Je suis en bonne santé » « Je fais tout ce qu’il faut pour rester en bonne santé » explique le psychiatre. Il recommande également des activités alternatives pour faire taire les ruminations liées à la peur. Jérôme Pallozo recommande également des méthodes de relaxation afin de vivre l’instant présent et de relativiser. Cette attitude permettra aux angoissés du coronavirus de focaliser leur attention sur leurs proches, les pensées positives mais également les moyens de pallier la pandémie. Il est important de ne pas céder à la panique et de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une période transitoire que nous arriverons à surmonter en faisant preuve de discernement.