La prétendue fille de Bouteflika condamnée à 12 ans de prison

Le tribunal de Chéraga à Alger a rendu ce mercredi 14 octobre son verdict dans le procès de la prétendue fille du président déchu Abdeleziz Bouteflika, Nachinache Zoulikha-Chafika, alias Mme Maya, rapporte une source médiatique. En effet, selon la même source, La principale mise en cause a écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme et d’une amende de 7 millions de dinars avec ordre de saisie de tous ses biens immobiliers et roulants. Le parquet avait requis jeudi dernier une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 6 millions, à son encontre. Les deux filles de Nachinache Zoulikha-Chafika, en l’occurrence Beleyachi Farah et Imène on été condamnées, chacune d’elles, à 5 ans de prison ferme et à une amende de 3 millions de dinars avec un ordre de saisie de tous leurs biens immobiliers et matériel roulant.