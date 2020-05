La pollution de l'air est-elle plus mortelle que le tabagisme ?

Les maladies pulmonaires, le cancer, les problèmes cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux ont tous été liés à la pollution de l'air - à tel point qu'une expression est née : le "nouveau tabagisme". Une équipe de scientifiques suggère que la pollution de l'air ambiant nous prive de près de trois ans (2,9) en moyenne - deux fois plus que les estimations précédentes et plus que le tabagisme. Dans une étude publiée dans la revue Cardiovascular Research, les chercheurs affirment que c'est presque dix fois plus que la perte d'espérance de vie causée par toutes les formes de violence réunies, y compris les guerres. Et ils ont découvert que le nombre de décès dus à la pollution de l'air pourrait dépasser ceux causés par le tabagisme. Ils ont utilisé la dernière modélisation statistique pour calculer la mortalité et la perte d'espérance de vie en 2015, et ont constaté que la pollution atmosphérique était liée à 8,8 millions de décès supplémentaires. L'exposition à la pollution atmosphérique augmente le risque de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Elle a également un certain nombre d'autres effets sur notre bien-être. Nous pensons que nos résultats montrent qu'il existe une "pandémie de pollution atmosphérique", a déclaré dans un communiqué Thomas Münzel, professeur au centre médical de l'université de Mayence et co-auteur de l'étude. "Les décideurs politiques et la communauté médicale devraient y accorder beaucoup plus d'attention". "Au cours des dernières décennies, on a accordé beaucoup moins d'attention à la pollution de l'air qu'au tabagisme", a ajouté M. Münzel. Le tabagisme est responsable de plus de 8,2 millions de décès dans le monde chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 7 millions de ces décès sont le résultat de l'utilisation directe de cigarettes et de produits divers.