La piste principale de l'aéroport d'Alger inaugurée le 1er novembre

Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, en déplacement mardi sur place, a déclaré que "la piste principale de l'aéroport international Houari Boumediene interviendra le 1er novembre prochain, ajoutant que cette piste permettra l'atterrissage de gros aéronefs, tels que les Airbus A380 et les Boeing 747" dont le tonnage avoisine les 400 tonnes. "La rénovation de la piste principale est d'une importance capitale. Elle va permettre le développement de l'aviation algérienne et de garantir la sécurité ainsi que la possibilité de laisser l'aéroport ouvert quelles que soient les conditions météorologiques et celles du trafic aérien", a-t-il soutenu. Le ministre des Travaux publics a relevé, en outre, que le balisage lumineux comprenant des feux à LED ainsi que les équipements de contrôle intégrés dans la piste principale assurent un grand confort aux pilotes d'avions et de meilleures conditions de manœuvre. "Grâce à ce projet de rénovation, l'aéroport international d'Alger sera classé parmi les infrastructures les plus sûres et confortables au niveau régional", a-t-il fait savoir.