La non déclaration d’un cas de Covid-19, est un péché

La commission de la Fetwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des wakfs, dirigé par Youcef Belmehdi, a décrété que "la non déclaration" d’un cas de contamination au nouveau coronavirus était un acte religieusement proscrit, affirmant qu’il était impératif d’en informer les autorités compétentes. Dans un communiqué sanctionnant la réunion de ses membres, lundi, la Commission a considéré "proscrit religieusement, tant pour la personne concernée elle-même que pour ses proches et connaissances, la non déclaration d’un cas de maladie contagieuse, comme le Covid-19", soulignant "l’impératif d’en informer les autorités compétentes et de se soumettre au confinement sanitaire et au traitement". "Quiconque vient à taire son atteinte (au Covid-19) entrainant ainsi la contamination d’autres personnes aura commis un péché et celui qui en est informé et omet de le déclarer aura été complice de cet acte proscrit", a décrété la Commission.