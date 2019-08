La mouhafadha de Blida en guerre contre Djemai

La mouhafadha du parti FLN à Blida a appelé les autres mouhafadhas implantées sur tout le territoire national, à n’accepter aucune décision émanant de la haute instance du vieux parti car elle est considérée par celle-ci comme illégale et non reconnue. D’où la volonté de récupérer le FLN des mains de Mohamed Djemai «celui qui s’est autoproclamé leur secrétaire général». C’est à travers un communiqué, signé en fin de semaine, que la mouhafadha de Blida est sortie de son mutisme, appelant tous les militants du parti à se solidariser pour éviter à leur parti une autre déchéance telle que vécue par le passé. C’est pour cela qu’il a été écrit dans le communiqué : «… secrétaire général a imposé sa personne à la tête du FLN par l’entremise, de ce qu’ils appellent sa clientèle, et eu égard aux réactions de la scène politique notamment les marches des citoyens, les militants ont été déçus par la banqueroute de la direction du FLN».