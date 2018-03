La mort programmée du Widad de Mostaganem

On serait tenté d’écrire en plongeant notre plume dans le fiel, pour dénoncer la mascarade qui a eu lieu mercredi dernier et qui a prévalu lors de l’assemblée générale élective du WAM. De prime abord, on serait déjà tenté de dire que cela ne se passe qu’à Mostaganem. C’est ici où l’on adore se donner en spectacle pour faire avorter toute bonne volonté de travail. Triste spectacle et triste coup pour le WAM qui est beaucoup plus grand que ces gens.

AGE reporté à une date ultérieur

Cette AGE qui devait être d’une grande importance pour l’avenir de cette association, a malheureusement pris la direction non souhaitée : règlements de compte. Certaines personnes qui voulaient à tout prix boycotter cette assemblée, ont eu ce qu’ils voulaient, puisque en absence de candidat, l’AGE a été reportée. Cette dernière, qui été programmée à 22h, n’a pas pu débuter ses travaux qu’à 23h 53 minutes, pour enfin, être reportée à une date ultérieure à cause de l’absence de candidatures en dépit du délai d’une semaine qui a été fixé pour que de potentiels candidats puissent postuler pour ce poste. En effet, le désormais ex président du club, Belgoumidi Nourredine, après 2 ans passés à la tête de l’équipe, a déposé un dossier incomplet. En ce qui concerne l’autre candidat, il s’agit de Zaoui Saïd, qui a présenté un dossier de candidature avec seulement deux documents !?

L’AG tranchera ce lundi

Toutefois, bien que les membres de l’AG ont opté pour la prolongation des délais de réception des dossiers de candidatures jusqu’à ce lundi 30 juillet, il n’en demeure pas moins qu’il n’y aura pas un nouveau report étant donné que les membres de l’AG doivent trancher la question du président du club à l’issue des travaux de l’AGE. Néanmoins, bien que rien n’ait été encore décidé par l’assemblée générale du club, étant donné que la situation devrait s’éclaircir dès demain, il n’en demeure pas moins que l’option de l’installation d’un directoire à la tête de ce club se précise vu l’absence d’un moindre candidat pour prendre les rênes du WAM. Cela dit, nous avons appris dans l’entourage du club que certains membres de l’AG ne s’opposent pas à l’installation d’un directoire pour gérer les affaires du club à l’avenir et permettre aux membres du bureau d’entamer les préparatifs de la nouvelle saison. Les anciens du club, y compris les joueurs ne sont pas épargnés de tout reproche pour avoir laissé l’avenir du WAM se décider par des incompétents sans lever le petit doigt.