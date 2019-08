La ministre Zerouati blâme son directeur de Mascara

En marge de sa visite dans la wilaya de Mascara, la ministre de l’Environnement Fatma Zohra Zerouati, était très en colère contre le directeur de l’Environnement de Mascara à cause du retard dans l’avancement des travaux d’un centre de tri des déchets. Implanté sur un terrain difficile, le projet n’a pas avancé comme prévu alors que les équipements qui lui ont été destinés sont prêts. En colère cette dernière n’a pas hésité à blâmer son directeur. « On va tout faire pour qu’il passe parce que l’équipement est là, j’irai encore plus loin : l’équipement est disponible, il existe un engagement à honorer avec le partenaire belge et il y va de notre réputation de finir projet ! » », A-t-elle lancé à l’assistance. Tout en insistant sur le fait d’achever les travaux en décembre 2019, la ministre s’est tournée vers son directeur pour lui signifier clairement que l’achèvement du projet est son défi personnel qu’il doit relever, faute de quoi, son poste serait en jeu. Avec des propos menaçants en langue arabe : ‘’ Ya Nta Aya El Machroua !’’