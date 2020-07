La liste de Hakim Belahcel à la tête de l'instance présidentielle

Le Congrès extraordinaire du Front des forces socialistes (FFS) a élu, vendredi, les cinq membres composant l'Instance présidentielle du parti. Les nouveaux membres ont été élus lors du Congrès extraordinaire tenu à l'Hôtel Mazafran à Zeralda (Alger ouest), suite à quoi la liste dirigée par Hakim Belahcel a obtenu 182 voix contre 143 voix pour la liste de Ahmed Djeddaï. La liste élue est composée de: Hakim Belahcel, Sofiane Chouikh, Mohamed Hadji, Brahim Meziani et Nora Touahri. Conformément aux statuts du parti, l'Instance présidentielle "exerce ses missions en collégialité et veille à l'unité du parti et au respect de sa ligne politique, en application des résolutions du Congrès national". En vertu des textes réglementaires du parti, le premier Secrétaire national du parti sera choisi en accord entre les membres de l'Instance présidentielle, lequel choix sera soumis au Conseil national dont la tenue est prévue durant les deux prochaines semaines.