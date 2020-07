La libération de Karim Tabbou statuée aujourd’hui

La Cour d’Alger statuera aujourd’hui, jeudi 2 juillet, sur l’opposition à l’exécution de la peine de Karim Tabbou, introduite par la défense, annoncent les avocats du militant politique et le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). La défense avait, pour rappel, introduit une opposition à l’exécution du jugement rendu le 24 mars et condamnant Tabbou en appel à une année de prison ferme. Elle contestait la manière avec laquelle s’est déroulé le procès en appel devant la cinquième chambre pénale de la cour d’Alger, lorsque le juge a décidé de poursuivre le procès et de rendre son verdict alors que l’accusé était pris d’un malaise et transféré à l’infirmerie de la Cour. Des avocats de Tabbou ont annoncé que c’est ce mardi 30 juin que la Cour allait statuer sur cette affaire. Ce sera finalement jeudi. Le porte-parole de l’Union démocratique et sociale (UDS) est emprisonné depuis le 26 septembre 2019. Il avait été arrêté une première fois le 11 septembre puis remis en liberté le 25 du même mois et placé sous contrôle judiciaire.