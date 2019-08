La justice enquête sur Houda Feraoun

Les enquêteurs de la justice algérienne planchent en ce moment sur les marchés importants conclus entre Condor et le ministère des Télécommunications et de la Poste dirigé par Houda Feraoun. La justice va s’intéresser tout particulièrement aux relations entre Fouad Belkessam, le secrétaire général de ce ministère, et la famille Benhamadi. Fouad Belkessam est considéré comme le « cerveau » et le bras droit de Houda Feraoun. Et comme par hasard, le SG de Houda Feraoun est le beau-frère de Benhamadi. Smail Benhamadi, député et l’un des actionnaires du groupe Condor, est le mari de Farida Belkessam, la sœur de Fouad Belkesam. Grâce à cette alliance, les Benhamadi auraient dominé outrageusement le secteur des télécommunications en Algérie bénéficiant du lobbying de Houda Feraoun afin de convaincre le gouvernement d’instaurer l’interdiction d’importer des Smartphones depuis l’étranger pour favoriser uniquement l’activité de montage et assemblage des Smartphones en Algérie.