La grande Mosquée d’Alger en attente d’inauguration

Le rêve de l’ancien rais d’inaugurer la grande mosquée d’Alger, qui lui a couté plus de 1.5 milliard de dollars pour la construire, sans qu’il concrétise son souhait qui vient de s’évaporer après le déclenchement du Hirak. Et depuis, les travaux de la Grande Mosquée d’Alger sont quasiment achevés depuis le mois de février, mis à part les deux ponts qui enjambent la route moutonnière pour donner accès à l’édifice. Cependant, le gouvernement actuel donne l’impression de ne pas être pressé d’inaugurer cette Mosquée. Rappelons qu’au mois de février dernier, des travaux de fleurissement, de jardinage et de peinture, ont été entrepris, des portraits géants de l’ex président accrochés sur la façade principale, en prévision d’une inauguration imminente, mais une inauguration qui n’a jamais été faite.