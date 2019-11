La fédération de body building accusée de trafic de visas !

Invité sur le plateau de la chaîne de télévision Ennahar Tv, l’athlète de body building, Youssef Hamr el-Ain, a révélé un scandale d’une grande ampleur, sur un trafic de visas qui a touché la fédération algérienne de body building. Commentant la situation de la fédération, Hamr el-Ain a fait exploser l’affaire d’octroi de visa à une personne qui n’était pas affiliée à la fédération. La chaîne Ennahar Tv qui a voulu aller plus loin dans l’affaire a pris attache avec la personne qui a bénéficié de ce visa, Anouar Bendjilalni, qui a avoué, ouvertement qu’il a payé la somme de 600 000 DA pour obtenir un visa et voyager avec l’équipe Nationale de body building qui participait à un championnat du monde en Finlande. Contacté par la chaîne Ennahar, le président de la fédération de body building, Moussa Messaouer, a démenti les accusations et a affirmé que la personne en question est un sportif et qu’il va porter plainte contre elle pour fausses accusations. Intervenant juste après le président de la fédération, le bénéficiaire de visa a une nouvelle fois confirmé qu’il n’était pas sportif et qu’il a payé juste pour obtenir un visa et partir en Europe sans utiliser le dangereux parcours des harraga par la mer.