La famille Tebboune a échappé à la prison grâce au Hirak !

L’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a révélé qu’il avait échappé à la prison, lui et les autres membres de sa famille, grâce au Hirak. Il a fait savoir, dans un entretien accordé à la chaîne TV privée algérienne El Hayat, que plusieurs membres de sa famille allaient connaitre le même sort que son fils, actuellement en prison pour son implication dans l’affaire de la cocaïne dite l’affaire Kamel El Boucher. Selon Tebboune le complot contre lui et sa famille avait commencé au lendemain de sa désignation au poste de Premier ministre, rappelant que cinq hommes d’affaires s’étaient réunis en 2017 à Marseille et avaient mis en place une cagnotte de 3 milliards de dollars pour financer une campagne médiatique contre lui». Il a promis de révéler les noms des médias ayant marché dans la combine. Tebboune affirme qu’il a dû son salut au Hirak qui a libéré la justice et mis fin à la cabale menée contre lui et sa famille. Il a soutenu dans ce sens que ceux qui voulaient se venger de lui ont accusé à tort son fils qui est actuellement en prison.