La famille Bouregâa va ester en justice Naïma Salhi

Dans un entretien accordé à El Watan, l’avocat Abdelghani Badi a fait savoir ce dimanche 29 décembre, que la famille du Moudjahid Lakhdar Bouregâa va déposer une plainte contre la controversée présidente du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP) Naima Salhi. La député à l’APN est connue pour ses discours véhiculant la haine à travers des vidéos et des écrits publiés sur les réseaux sociaux. « Concernant Naïma Salhi, je vous apprends que la famille du commandant Lakhdar Bouregâa s’est approchée de notre collectif d’avocats pour le dépôt d’une plainte contre la députée, et ce, dans les plus brefs délais. La famille de Bouregâa veut la poursuivre en justice à cause de sa dernière vidéo. Nous allons saisir la commission juridique de l’APN, le ministère, etc. Les discours de haine sont inacceptables », a indiqué Me Badi. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Naima Salhi s’est attaquée à Lakhdar Bouregâa, en détention provisoire à la prison d’El Harrach à Alger depuis fin juin dernier. La présidente du PEP a accusé le Moudjahid d’intelligence avec l’étranger. Elle est allée même jusqu’à remettre en cause son combat durant la guerre de révolution au sein des rangs de l’armée de libération nationale.