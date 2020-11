La drogue marocaine submerge l'Algérie !

Dans un communiqué rendu public, le MDN a fait un bilan de 7 jours des activités des détachements de l'Armée Nationale Populaire qui ont pu saisir plus de 16, 21 quintaux de kif traité, ayant été introduits via les frontières avec le Maroc. ‘’Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, (45) narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, d’énormes quantités de kif traité s’élevant à (16) quintaux et (21,762) kilogrammes, ayant été introduites via les frontières avec le Maroc’’, lit-on dans le communiqué. Le Maroc figure parmi les principaux producteurs de la résine de cannabis dans le monde, a indiqué le rapport mondial sur les drogues, publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Selon les conclusions de ce rapport, le Royaume marocain fait partie des régions où l’on enregistre les plus fortes productions et consommations de cannabis à l'échelle internationale. En témoigne, a ajouté le document onusien, les "importantes saisies effectuées dans les pays destinataires de cette drogue". Se basant sur les informations fournies par les Etats membres des Nations Unies, concernant la provenance de la résine saisie, le rapport de l’Office onusien a cité le Maroc et l’Afghanistan comme les principaux fournisseurs de l’Europe, de l’Afrique du Nord, ainsi que le Proche et le Moyen Orient. Les quantités de résine de cannabis saisies représentent seulement 40 % de la production totale, essentiellement interceptée en Europe occidentale et centrale, a relevé également le document de l’ONU, précisant que la consommation mondiale de cannabis est restée relativement invariable ces dernières années. Au niveau mondial, les saisies des quantités de cannabis ont été réalisées essentiellement dans les Amériques (trois quarts), suivi de l’Afrique (14 %) et de l'Europe (5 %). Le constat de l’Office des Nations Unies vient appuyer celui établi récemment par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Dans son rapport de l'année 2018, l’Organisme européen avait souligné que la résine de cannabis consommée en Europe est principalement importée du Maroc.