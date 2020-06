La diffusion analogique en Algérie mise hors service

La diffusion analogique a été mise définitivement hors service en Algérie. En effet, l’opérateur public Télédiffusion d’Algérie (TDA) a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la décision de l’UIT qui a fixé la date du 17 juin 2015 pour la mise hors service de la diffusion analogique dans la bande VHF (174- 230MHz) et la date du 17 juin 2020 pour la diffusion numérique dans la bande UHF (470- 862 MHz) pour l’Afrique et le Moyen-Orient, dont l’Algérie. TDA diffuse les programmes TV publics en format SD dans la bande UHF, ainsi que les radios nationales. Le large déploiement de la Télévision numérique terrestre (TNT) en Algérie, dans la bande UHF, a permis de mettre à l’arrêt la diffusion en mode analogique dans la bande VHF et, par conséquent, de respecter la date du 17 juin 2020 fixée par l’UIT, a expliqué la même source. Selon le TDA, l’option de migration vers la TNT est motivée par la « meilleure » qualité d’image que celle de l’analogique et par l’échéance fixée par l’UIT pour l’arrêt de la diffusion en mode analogique.