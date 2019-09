La députée Salima Ghezali démissionne de l’APN !

La députée Salima Belkessam Ghezali, a annoncé, ce lundi 23 septembre 2019, sa démission de l’Assemblée populaire nationale (APN). « Je n’ai pas démissionné de l’APN quand le peuple est sorti massivement, dans un mouvement national et pacifique, pour s’opposer à un odieux cinquième mandat et réclamer le départ d’un système autoritaire et corrompu, parce que je me suis laissée convaincre qu’à une demande collective aussi forte, il fallait une réponse institutionnelle qui offrirait une alternative ordonnée et forte », a-t-elle écrit dans sa lettre de démission rendue publique. Pour rappel, Salima Ghezali, journaliste, ex-conseillère de Hocine Aït Ahmed, députée d’Alger, a été radiée en octobre 2018 du FFS.