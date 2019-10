La députée Lila Hadj Arab démissionne de l’APN

La députée RCD Lila Hadj Arab a annoncé sur Facebook , ce jeudi 10 octobre, sa démission de l’Assemblée populaire nationale (APN). « L’Algérie a pris en main son destin. Il est vrai que tout n’est pas encore fait et que nous sommes à la croisée des chemins. » Pour la députée démissionnaire « les Algériens ont fait preuve d’un engagement, d’une maturité et d’une persévérance insoupçonnés par les observateurs du monde entier », ajoutant que « seuls les dirigeants illégitimes qui s’accrochent au pouvoir croient encore pouvoir faire perdurer un ordre établi par ceux qui ont renié les serments de novembre et de la soummam. » « J’ai milité pour voir advenir ce moment depuis que nos aînés nous ont montré la voie. J’assiste et je participe, à ma mesure, notre libération avec une fierté que j’ai toujours revendiquée même durant les périodes les plus sombres qu’a traversées l’Algérie», a-t-elle ajouté.