La députée Amira Slim claque la porte du RND

Dans une lettre adressée au Conseil national, mais aussi aux membres du Rassemblement national démocratique (RND), Amira Slim, députée représentant la communauté algérienne établie en Afrique du Nord et Moyen-Orient, a annoncé ce mardi son départ du parti. Dans sa lettre, Amira Slim affirme qu’il s’agit d’une décision irrévocable. Elle dit être contre la politique intérieure adoptée et la manière peu démocratique avec laquelle est géré le parti. En somme, une critique adressée à Azzedine Mihoubi sans toutefois le nommer. Fin décembre, Amira Slim et d’autres cadres du RND, dont Seddik Chiheb, ont été convoqués devant la commission nationale de discipline du parti pour répondre à un certain nombre d’accusations. Selon le RND « La commission de discipline a agi conformément aux dispositions de la loi fondamentale et le règlement intérieur du parti, à travers l’information des concernées par le biais d’un huissier de justice et dans les délais fixés par la loi ».