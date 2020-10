La défense de Mourad Oulmi évoque ‘’une implication de la France’’

La Cour d’Alger a repris, samedi les audiences du procès en appel de l’homme d’affaires et patron de groupe SOVAC, Mourad Oulmi. L’audience a été consacrée aux plaidoiries de la défense. Lors de l’audience, la défense de Mourad Oulmi, poursuivi dans le cadre de l’affaire liée au montage automobile, a demandé l’acquittement de son client. Me Bouchoucha a déclaré, selon le Soir d’Algérie, que « la condamnation en première instance à 10 ans de prison est très sévère, vu ce que contient le dossier ». Me Ahmed Hadj Nacer a évoqué de son côté « une implication de la France » qui voulait empêcher la réussite et le développement d’un constructeur allemand en Algérie. « Ils ne voulaient pas que quelqu’un concurrence Renault et Peugeot », a-t-il souligné. L’avocat a également plaidé l’innocence de Mourad Oulmi.